В партии Шольца призвали будущих коалиционных партнеров к совместному решению по Taurus

В дебатах вокруг поставок крылатых ракет Taurus в Украину генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш призвал коалиционное правительство в ближайшем будущем принять совместное решение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Мирш допустил, что будущий канцлер Фридрих Мерц, который поддерживает поставки ракет, пересмотрит свою позицию после получения всей информации о них.

"Я предполагаю, что Фридрих Мерц, после того, как он будет полностью проинформирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе", – сказал Мирш.

В парламентской фракции СДПГ есть четкая резолюция по этому поводу, отметил он.

"Я предполагаю, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все это причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я также предполагаю, что так оно и останется", – сказал политик.

Мерц в воскресенье подтвердил свою готовность поставить ракеты Taurus. "Не то, что мы сами вмешиваемся в эту войну, а то, что мы оснащаем украинскую армию таким оружием", – сказал он.

Однако он всегда говорил, что будет делать это только в координации со своими европейскими партнерами. "Это должно быть скоординировано, и если это будет скоординировано, то Германия должна участвовать", – сказал Мерц.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы тоже рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.