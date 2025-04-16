Майже п’ята частина словаків хочуть, щоб Росія перемогла Україну у війні

Понад 18% словаків хочуть перемоги Росії у її війні проти України.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного компанією Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO), опубліковані у вівторок виданням Denník N, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, лише третина словаків хоче, щоб перемогла Україна.

Крім того, 33% опитаних хочуть, щоб конфлікт завершився тимчасовим миром, без перемоги однієї зі сторін.

Понад 16% респондентів заявили, що не знають або їм байдуже, чим закінчиться конфлікт.

Перемога України має найменшу підтримку серед виборців найсильнішої урядової партії – Smer прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Лише 3% з них хочуть її перемоги, а 43% – хочуть перемоги Росії.

Цілих 44% виборців позапарламентського руху "Республіка", який утворився шляхом відколу від Народної партії "Наша Словаччина" Мар'яна Котлеби, хочуть перемоги Росії, і лише 6% виборців цього руху підтримують Україну.

Схожа ситуація і з коаліційною Словацькою національною партією. 31% її виборців хочуть, щоб перемогла Росія, і лише 4% – щоб перемогла Україна. Виборці іншої коаліційної партії, "Голос", більш схильні підтримувати Україну (27%), ніж Росію (14%).

Найбільше прихильників України серед виборців опозиційного руху "Прогресивна Словаччина" (75%) та позапарламентської партії "Демократи" (63%) на чолі з колишнім міністром оборони Ярославом Надем. Лише 4% виборців "Демократів" і 1% виборців "Прогресивної Словаччини" бажають перемоги Росії.

53% виборців Християнсько-демократичного руху бажають перемоги Україні, і лише 4% виборців руху підтримують Росію. Що стосується партії "Свобода і солідарність" (SaS), то 50% з них бажають перемоги Україні, і лише 4% виборців SaS тримають кулаки за Росію. У випадку Словацького руху 47% виборців на боці України.

Лише 7% людей у віці від 16 до 24 років бажають перемоги Росії, у віковій категорії від 35 до 44 років – таких вже 18%, у віковій категорії від 55 до 64 років – 20%, а серед виборців старше 65 років – навіть до 26%.

Нагадаємо, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції опозиції, що закликав Росію вивести свої війська з України та засуджував російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Прем'єр Роберт Фіцо також відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Фіцо також відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.