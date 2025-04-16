Более 18% словаков хотят победы России в ее войне против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO), опубликованные во вторник изданием Denník N, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, лишь треть словаков хочет, чтобы победила Украина.

Кроме того, 33% опрошенных хотят, чтобы конфликт завершился временным миром, без победы одной из сторон.

Более 16% респондентов заявили, что не знают или им безразлично, чем закончится конфликт.

Победа Украины имеет наименьшую поддержку среди избирателей сильнейшей правительственной партии – Smer премьер-министра Роберта Фицо. Лишь 3% из них хотят ее победы, а 43% – хотят победы России.

Целых 44% избирателей внепарламентского движения "Республика", которое образовалось путем откола от Народной партии "Наша Словакия" Марьяна Котлебы, хотят победы России, и только 6% избирателей этого движения поддерживают Украину.

Похожая ситуация и с коалиционной Словацкой национальной партией. 31% ее избирателей хотят, чтобы победила Россия, и лишь 4% – чтобы победила Украина. Избиратели другой коалиционной партии, "Голос", более склонны поддерживать Украину (27%), чем Россию (14%).

Больше всего сторонников Украины среди избирателей оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия" (75%) и внепарламентской партии "Демократы" (63%) во главе с бывшим министром обороны Ярославом Надем. Лишь 4% избирателей "Демократов" и 1% избирателей "Прогрессивной Словакии" желают победы России.

53% избирателей Христианско-демократического движения желают победы Украине, и только 4% избирателей движения поддерживают Россию. Что касается партии "Свобода и солидарность" (SaS), то 50% из них желают победы Украине, и только 4% избирателей SaS держат кулаки за Россию. В случае Словацкого движения 47% избирателей на стороне Украины.

Лишь 7% людей в возрасте от 16 до 24 лет желают победы России, в возрастной категории от 35 до 44 лет – таких уже 18%, в возрастной категории от 55 до 64 лет – 20%, а среди избирателей старше 65 лет – даже до 26%.

Напомним, палата депутатов Словакии отклонила проект резолюции оппозиции, который призывал Россию вывести свои войска из Украины и осуждал российские атаки на Кривой Рог и Сумы.

Премьер Роберт Фицо также отказался прямо осудить нападение России на Сумы, отметив, что у него "недостаточно информации".

Фицо также отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.