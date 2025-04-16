У КС Чехії оскаржили обмеження надання чеського громадянства росіянам

17 чеських сенаторів поставили свої підписи під скаргою до Конституційного суду, спрямованою проти заморожування процесу надання чеського громадянства російським громадянам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Поправка, ухвалена чеськими парламентарями разом із новою версією закону про захист українських біженців від російської агресії Lex Ukrajina 7, пов'язує можливість для росіян надання чеського громадянства з відмовою від російського паспорта. Відмова має бути підтверджена відповідним документом.

Крім відмови від первісного громадянства щодо громадян РФ віком від 15 років, які бажають набути громадянства Чехії, передбачено призупинення діловодства за їхньою заявою до припинення дії постанов, що стосуються інституту надання тимчасового захисту українським біженцям.

Водночас, як ідеться в поясненні МВС Чехії, стосовно осіб віком до 15 років призупинення діловодства не передбачено, однак, заяву на надання їм чеського громадянства може бути задоволено тільки після відмови від російського громадянства.

На думку противників цього заходу, для деяких заявників, які виступають проти нинішнього російського режиму, отримання такого документа неможливе. Однак, за твердженням Міністерства внутрішніх справ, закон передбачає винятки, наприклад, для прохачів притулку.

Про подання скарги до Конституційного суду проти обмеження доступності отримання чеського громадянства для росіян на своєму сайті повідомила ініціатива "Ми Люди" (Jsme Lidé) – об'єднання з інтеграції іноземців із третіх країн.

"Ми Люди" опублікували список дев'яти пунктів, на яких побудована скарга до Конституційного суду:

Параграфи поправки §7x і §7y порушують принцип рівності, дискримінуючи громадян РФ при отриманні громадянства Чехії. Встановлені правила роблять набуття чеського громадянства для росіян практично неможливим, що суперечить принципам правової держави. Умови, за яких громадянство ЧР залежить від згоди органів РФ, підривають суверенітет Чехії. Регулювання є нерентабельним і нелогічним – не досягає заявленої мети безпеки, а може сприяти протилежному. Закон порушує міжнародні зобов'язання Чехії, зокрема Європейську конвенцію про громадянство. Переривання всіх поточних і майбутніх процедур щодо росіян порушує принцип передбачуваності права і право на справедливий процес. Закон порушує принцип поділу влади, оскільки виконавча влада втрачає фактичну можливість вільно ухвалювати рішення про надання громадянства. Європейський суд з прав людини визнав, що існують серйозні проблеми з механізмом відмови від громадянства РФ, що робить вимогу про його втрату нереалістичною. Також суду було запропоновано вирішити, чи є поправка так званим "приліпком" (коли обговорення і голосування з приводу норми відбувається разом з іншим законодавчим актом) і чи були порушення процесуальні норми під час її ухвалення. Цей пункт викликав особливе обговорення серед сенаторів, бо не всі з них, хто вважає цю поправку дискримінаційною, вважають її так само "приліпком".

Нагадаємо, станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали майже 4,3 мільйона людей, які втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.