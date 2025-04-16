В КС Чехии обжаловали ограничение предоставления чешского гражданства россиянам

17 чешских сенаторов поставили свои подписи под жалобой в Конституционный суд, направленной против замораживания процесса предоставления чешского гражданства российским гражданам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Поправка, принятая чешскими парламентариями вместе с новой версией закона о защите украинских беженцев от российской агрессии Lex Ukrajina 7, связывает возможность для россиян предоставления чешского гражданства с отказом от российского паспорта. Отказ должен быть подтвержден соответствующим документом.

Кроме отказа от первоначального гражданства в отношении граждан РФ в возрасте от 15 лет, желающих получить гражданство Чехии, предусмотрено приостановление делопроизводства по их заявлению до прекращения действия постановлений, касающихся института предоставления временной защиты украинским беженцам.

В то же время, как говорится в пояснении МВД Чехии, в отношении лиц в возрасте до 15 лет приостановление делопроизводства не предусмотрено, однако, заявление на предоставление им чешского гражданства может быть удовлетворено только после отказа от российского гражданства.

По мнению противников этой меры, для некоторых заявителей, выступающих против нынешнего российского режима, получение такого документа невозможно. Однако, по утверждению Министерства внутренних дел, закон предусматривает исключения, например, для просителей убежища.

О подаче жалобы в Конституционный суд против ограничения доступности получения чешского гражданства для россиян на своем сайте сообщила инициатива "Мы Люди" (Jsme Lidé) – объединение по интеграции иностранцев из третьих стран.

"Мы Люди" опубликовали список девяти пунктов, на которых построена жалоба в Конституционный суд:

Параграфы поправки §7x и §7y нарушают принцип равенства, дискриминируя граждан РФ при получении гражданства Чехии. Установленные правила делают приобретение чешского гражданства для россиян практически невозможным, что противоречит принципам правового государства. Условия, при которых гражданство ЧР зависит от согласия органов РФ, подрывают суверенитет Чехии. Регулирование является нерентабельным и нелогичным – не достигает заявленной цели безопасности, а может способствовать противоположному. Закон нарушает международные обязательства Чехии, в частности Европейскую конвенцию о гражданстве. Прерывание всех текущих и будущих процедур в отношении россиян нарушает принцип предсказуемости права и право на справедливый процесс. Закон нарушает принцип разделения властей, поскольку исполнительная власть теряет фактическую возможность свободно принимать решения о предоставлении гражданства. Европейский суд по правам человека признал, что существуют серьезные проблемы с механизмом отказа от гражданства РФ, что делает требование о его утрате нереалистичным. Также суду было предложено решить, является ли поправка так называемым "прилепком" (когда обсуждение и голосование по поводу нормы происходит вместе с другим законодательным актом) и были ли нарушены процессуальные нормы при ее принятии. Этот пункт вызвал особое обсуждение среди сенаторов, потому что не все из них, кто считает эту поправку дискриминационной, считают ее так же "прилепком".

Напомним, по состоянию на 31 января 2025 года статус временной защиты в Европейском Союзе имели почти 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.