Сейм Латвии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В среду, 16 апреля, Сейм в окончательном чтении утвердил закон о выходе Латвии из так называемой Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

За выход из Оттавской проголосовали 68 депутатов, против были 14 депутатов от оппозиционных "Стабильности!" и "Латвии на первом месте".

Министерство иностранных дел Латвии, аргументируя выход из Оттавской конвенции, отмечало, Россия своей полномасштабной агрессией против Украины показала, что она не придерживается территориальных границ суверенных государств и международного права.

Поэтому для Латвии важно сохранить свободу выбора и гибкость в использовании различных систем вооружения и решений для укрепления сдерживания и государственной обороны, подчеркнули в МИД.

Ссылаясь на войну в Украине, в министерстве подчеркнули, что неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружений повышают летальность сил обороны, задерживая или останавливая массовые передвижения России.

МИД также пришел к выводу, что в контексте нынешней ситуации в сфере региональной безопасности Оттавская конвенция ограничивает возможности Латвии по обороне, полностью исключая использование эффективного средства военной обороны – противопехотных мин.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не изготавливать и не приобретать их другим способом, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.

Латвия, Эстония, Литва, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за явного пренебрежения России к международным границам и серьезной угрозы, которую она представляет для региональной и глобальной безопасности.

Как известно, в Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.