Свириденко заявила про суттєвий прогрес щодо угоди зі США про надра

Віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про суттєвий прогрес у перемовинах з американською стороною щодо угоди про корисні копалини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Facebook.

Свириденко заявила про позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.

"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", – написала вона.

За її словами, є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

"Найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", – зазначила віцепрем'єрка.

За її словами, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, хоча багато вже пропрацьовано.

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – пояснила Свириденко.

ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.