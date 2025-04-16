Свириденко заявила о существенном прогрессе по соглашению с США о недрах

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о существенном прогрессе в переговорах с американской стороной по соглашению о полезных ископаемых.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Facebook.

Свириденко заявила о положительном новом шаге с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.

"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", – написала она.

По ее словам, есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.

"В ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения", – отметила вице-премьер.

По ее словам, команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, хотя многое уже проработано.

"Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде, давать возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов", – пояснила Свириденко.

СМИ ранее сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула к версии соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.

Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.