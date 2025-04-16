У ЄС підтвердили, що обговорюють надсилання "військових радників" в Україну

Європейський Союз обговорює питання можливого надсилання в Україну "військових радників" для організації навчання українських військових.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" під час брифінгу 16 квітня у Брюсселі, повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Гіппер підтвердила, що питання надсилання військових з держав ЄС обговорювали 14 квітня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.

"Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією", – заявила "ЄвроПравді" речниця Єврокомісії.

Вона відмовилася відповісти на питання, чи розгортання тренувальної місії ЄС на території України планується здійснити після встановлення перемир’я у війні Росії проти України, чи це можливо під час триваючих військових дій.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкрив плани ЄС направити в Україну "військових радників"

Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.

Також "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".