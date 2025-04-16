В ЕС подтвердили, что обсуждают отправку "военных советников" в Украину

Европейский Союз обсуждает вопрос возможной отправки в Украину "военных советников" для организации обучения украинских военных.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" во время брифинга 16 апреля в Брюсселе, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Хиппер подтвердила, что вопрос отправки военных из государств ЕС обсуждался 14 апреля на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Действительно, этот вопрос обсуждается, но главное здесь – поддержать Украину и максимально укрепить ее. Также продолжаются обсуждения по адаптации к миссии, но пока я не могу поделиться дополнительной информацией", – заявила "ЕвроПравде" пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она отказалась ответить на вопрос, то ли развертывание тренировочной миссии ЕС на территории Украины планируется осуществить после установления перемирия в войне России против Украины, то ли это возможно во время продолжающихся военных действий.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскрыл планы ЕС направить в Украину "военных советников".

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.

Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".