Країни ЄС погодились полегшити відстріл вовків

Посли держав-членів Європейського Союзу 16 квітня схвалили мандат Ради ЄС щодо зміни статусу вовка на території обʼєднання, що дозволить розширити полювання на них.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістили в Раді ЄС.

Схвалений мандат передбачає внесення цільових змін до директиви Євросоюзу, яка імплементує Бернську конвенцію Ради Європи про охорону дикої флори і фауни.

У результаті статус вовка буде знижений із "суворо захищеного" до "захищеного", що забезпечить "більшу гнучкість у керуванні популяціями вовків у країнах ЄС".

Представники держав-членів Євросоюзу підтримали узгодження законодавства ЄС з нещодавнім рішенням держав-підписантів Бернської конвенції, яке набуло чинності 7 березня 2025 року.

"Хоча вовки більше не матимуть статусу суворо охоронюваного виду, держави-члени все одно повинні забезпечити сприятливий природоохоронний статус вовка та застосовувати заходи моніторингу, які можуть призвести до тимчасових або місцевих заборон на полювання", – запевняє Рада ЄС.

Крім того, фінансування та підтримка ЄС все ще будуть доступні для співіснування та профілактичних заходів, а державна допомога для компенсації збитків постраждалим фермерам може залишатися на місці.

Європейський парламент планує прийняти свою позицію щодо зміни охоронного статусу вовка у травні 2025 року. Якщо ця позиція збігатиметься з мандатом Ради ЄС, вона офіційно ухвалить директиву про зміну статусу.

Європейська комісія ще у 2023 році оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливило б полювання на цих тварин.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році. Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.