Єврокомісія запропонувала пом’якшити обмеження на відстріл вовків у ЄС

Європейська комісія офіційно запропонувала знизити охоронний статус вовків, посилаючись на зростання їхньої популяції та збільшення конфліктів з власниками худоби.

Про це ЄК повідомила у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Вовки, які зараз класифікуються як "суворо захищені", будуть перекласифіковані як "захищені" відповідно до Бернської конвенції, що дозволить більш гнучко управляти їхньою чисельністю.

"Сьогодні ми пропонуємо зміни до законодавства ЄС, які допоможуть місцевій владі активно управляти популяцією вовків, одночасно захищаючи біорізноманіття та засоби до існування в сільській місцевості", – повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ця пропозиція надасть державам-членам ЄС більший контроль над місцевими популяціями вовків, що дозволить їм впроваджувати заходи управління, які відповідають регіональним потребам.

Однак, оскільки вовки залишаються видом, що охороняється, зусилля з їх збереження все одно повинні забезпечити стабільність їх популяцій.

Європейська комісія ще 2023 року оголосила про намір змінити статус вовків.

Це було особистою ініціативою президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році.

Згодом країни Європи підтримали пропозицію знизити охоронний статус вовків, реагуючи на вимоги фермерів, які звинувачують хижаків у полюванні на їхню худобу.