Страны ЕС согласились облегчить отстрел волков

Послы государств-членов Европейского Союза 16 апреля одобрили мандат Совета ЕС по изменению статуса волка на территории объединения, что позволит расширить охоту на них.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Совете ЕС.

Одобренный мандат предусматривает внесение целевых изменений в директиву Евросоюза, которая имплементирует Бернскую конвенцию Совета Европы об охране дикой флоры и фауны.

В результате статус волка будет снижен со "строго защищенного" до "защищенного", что обеспечит "большую гибкость в управлении популяциями волков в странах ЕС".

Представители государств-членов Евросоюза поддержали согласование законодательства ЕС с недавним решением государств-подписантов Бернской конвенции, которое вступило в силу 7 марта 2025 года.

"Хотя волки больше не будут иметь статуса строго охраняемого вида, государства-члены все равно должны обеспечить благоприятный природоохранный статус волка и применять меры мониторинга, которые могут привести к временным или местным запретам на охоту", – уверяет Совет ЕС.

Кроме того, финансирование и поддержка ЕС все еще будут доступны для сосуществования и профилактических мероприятий, а государственная помощь для компенсации ущерба пострадавшим фермерам может оставаться на месте.

Европейский парламент планирует принять свою позицию по изменению охранного статуса волка в мае 2025 года. Если эта позиция будет совпадать с мандатом Совета ЕС, он официально примет директиву об изменении статуса.

Европейская комиссия еще в 2023 году объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделало бы возможной охоту на этих животных.

Это было личной инициативой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чью домашнюю пони Долли убил волк в 2022 году. Также ее поддерживали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.