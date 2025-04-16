Сербія висилає хорватську лікарку, яка брала участь в антиурядових протестах

Сербія минулого тижня наказала 31-річній хорватській лікарці Арієн Стоянович Івкович, яка живе в Белграді з чоловіком-сербом і трирічною донькою, покинути країну, бо жінка нібито становить загрозу для безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

За словами жінки, їй зателефонував офіцер поліції і сказав, що є проблема з її місцем проживання.

"Коли я прийшла до поліцейського відділку, мені дали папірець, в якому йшлося, що я є неприйнятною загрозою для безпеки Сербії та її громадян. Мені дали тиждень на те, щоб виїхати", – сказала вона.

За даними посольства Хорватії, Стоянович Івкович – одна з близько 20 хорватських громадян, яким було наказано покинути Сербію за останні три місяці. Десяткам інших було відмовлено у в'їзді на кордоні.

Відносини між Хорватією і Сербією були напруженими в останні місяці після хвилі антикорупційних протестів, у підтримці яких сербські проурядові ЗМІ звинуватили хорватську службу безпеки.

Стоянович Івкович сказала, що її могли визнати загрозою безпеці після 12 років життя в Сербії через її підтримку студентських протестів. Вона також відвідала кілька мітингів.

"Однак ми не знаємо, чи це справжня причина… Ми, як сім'я, не заслуговуємо на це", – сказала Стоянович Івкович.

Вона подала скаргу і сподівається, що їй дозволять залишитися з родиною.

Днями хорватський уряд засудив Сербію за вислання більше десятка своїх громадян, які підтримали студентські антикорупційні протести у країні.

У січні Хорватія рекомендувала своїм громадянам відкласти поїздки до Сербії без крайньої потреби після вислання пʼятьох хорватських громадянок.

Нагадаємо, протести в Сербії почалися в листопаді минулого року після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу бетонного накриття залізничного вокзалу в північному місті Новий Сад.