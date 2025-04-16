Сербия высылает хорватского врача, участвовавшего в антиправительственных протестах
Сербия на прошлой неделе приказала 31-летнему хорватскому врачу Ариен Стоянович Ивкович, которая живет в Белграде с мужем-сербом и трехлетней дочерью, покинуть страну, потому что женщина якобы представляет угрозу для безопасности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Reuters.
По словам женщины, ей позвонил офицер полиции и сказал, что есть проблема с ее местом жительства.
"Когда я пришла в полицейский участок, мне дали бумажку, в которой говорилось, что я являюсь неприемлемой угрозой для безопасности Сербии и ее граждан. Мне дали неделю на то, чтобы уехать", – сказала она.
По данным посольства Хорватии, Стоянович Ивкович – одна из около 20 хорватских граждан, которым было предписано покинуть Сербию за последние три месяца. Десяткам других было отказано во въезде на границе.
Отношения между Хорватией и Сербией были напряженными в последние месяцы после волны антикоррупционных протестов, в поддержке которых сербские проправительственные СМИ обвинили хорватскую службу безопасности.
Стоянович Ивкович сказала, что ее могли признать угрозой безопасности после 12 лет жизни в Сербии из-за ее поддержки студенческих протестов. Она также посетила несколько митингов.
"Однако мы не знаем, настоящая ли это причина... Мы, как семья, не заслуживаем этого", – сказала Стоянович Ивкович.
Она подала жалобу и надеется, что ей позволят остаться с семьей.
На днях хорватское правительство осудило Сербию за высылку более десятка своих граждан, которые поддержали студенческие антикоррупционные протесты в стране.
В январе Хорватия рекомендовала своим гражданам отложить поездки в Сербию без крайней необходимости после высылки пятерых хорватских гражданок.
Напомним, протесты в Сербии начались в ноябре прошлого года после того, как 16 человек погибли в результате обвала бетонного накрытия железнодорожного вокзала в северном городе Нови Сад.