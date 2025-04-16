Сербия высылает хорватского врача, участвовавшего в антиправительственных протестах

Сербия на прошлой неделе приказала 31-летнему хорватскому врачу Ариен Стоянович Ивкович, которая живет в Белграде с мужем-сербом и трехлетней дочерью, покинуть страну, потому что женщина якобы представляет угрозу для безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Reuters.

По словам женщины, ей позвонил офицер полиции и сказал, что есть проблема с ее местом жительства.

"Когда я пришла в полицейский участок, мне дали бумажку, в которой говорилось, что я являюсь неприемлемой угрозой для безопасности Сербии и ее граждан. Мне дали неделю на то, чтобы уехать", – сказала она.

По данным посольства Хорватии, Стоянович Ивкович – одна из около 20 хорватских граждан, которым было предписано покинуть Сербию за последние три месяца. Десяткам других было отказано во въезде на границе.

Отношения между Хорватией и Сербией были напряженными в последние месяцы после волны антикоррупционных протестов, в поддержке которых сербские проправительственные СМИ обвинили хорватскую службу безопасности.

Стоянович Ивкович сказала, что ее могли признать угрозой безопасности после 12 лет жизни в Сербии из-за ее поддержки студенческих протестов. Она также посетила несколько митингов.

"Однако мы не знаем, настоящая ли это причина... Мы, как семья, не заслуживаем этого", – сказала Стоянович Ивкович.

Она подала жалобу и надеется, что ей позволят остаться с семьей.

На днях хорватское правительство осудило Сербию за высылку более десятка своих граждан, которые поддержали студенческие антикоррупционные протесты в стране.

В январе Хорватия рекомендовала своим гражданам отложить поездки в Сербию без крайней необходимости после высылки пятерых хорватских гражданок.

Напомним, протесты в Сербии начались в ноябре прошлого года после того, как 16 человек погибли в результате обвала бетонного накрытия железнодорожного вокзала в северном городе Нови Сад.