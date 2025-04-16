Німецькі ультраправі націлились на ключовий комітет Бундестагу

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" прагне отримати керівну посаду в одному з ключових комітетів Бундестагу, незважаючи на те, що інші парламентські партії досі відмовлялись співпрацювати з нею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як найбільша опозиційна партія, "АдН" уже мала своїх представників у керівництві комітетів Бундестагу під час його сесії у 2018-2021 роках, але в наступному скликанні їх просто не обрали.

Ба більше: у 2019 році комітет з правових питань Бундестагу відсторонив свого ультраправого голову Штефана Бранднера за провокаційні заяви – це сталось уперше в історії парламентського органу.

Тепер ультраправа хоче зробити нову спробу отримати посаду голови бюджетного комітету парламенту Німеччини – на неї претендує депутатка домогосподарка Ульріке Шільке-Зісінг.

Вона підтвердила Spiegel, що балотується на посаду голови бюджетного комітету, "звісно, за умови висунення її кандидатури парламентською групою".

Окрім бюджетного комітету, поки що незрозуміло, на головування в яких ще комітетах може претендувати "АдН".

Досі здавалося, що ультраправі не мають жодних шансів на обрання своїх кандидатів у комітети Бундестагу. Однак останні заяви окремих депутатів майбутньої коаліції ХДС/ХСС та СДПН вказують: вони ще не визначилася з тим, як поводитися з "АдН".

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною партією у нижній палаті німецького парламенту і другою найбільшою політичною силою.

Однак нещодавно лідер її парламентської групи Бернд Бауманн поскаржився, що такі партії, як ХДС/ХСС, СДПН та інші маргіналізують "АдН", наприклад, на виборах віцепрезидента Бундестагу.