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Немецкие ультраправые нацелились на ключевой комитет Бундестага

Новости — Среда, 16 апреля 2025, 20:03 — Олег Павлюк

Ультраправая "Альтернатива для Германии" стремится получить руководящую должность в одном из ключевых комитетов Бундестага, несмотря на то, что другие парламентские партии до сих пор отказывались сотрудничать с ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как крупнейшая оппозиционная партия, "АдГ" уже имела своих представителей в руководстве комитетов Бундестага во время его сессии в 2018-2021 годах, но в следующем созыве их просто не выбрали.

Более того: в 2019 году комитет по правовым вопросам Бундестага отстранил своего ультраправого председателя Штефана Бранднера за провокационные заявления – это произошло впервые в истории парламентского органа.

Теперь ультраправа хочет сделать новую попытку получить должность председателя бюджетного комитета парламента Германии – на нее претендует депутат-домохозяйка Ульрике Шильке-Зисинг.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг политсил страны

Она подтвердила Spiegel, что баллотируется на должность председателя бюджетного комитета, "конечно, при условии выдвижения ее кандидатуры парламентской группой".

Кроме бюджетного комитета, пока непонятно, на председательство в каких еще комитетах может претендовать "АдГ".

До сих пор казалось, что ультраправые не имеют никаких шансов на избрание своих кандидатов в комитеты Бундестага. Однако последние заявления отдельных депутатов будущей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ указывают: они еще не определилась с тем, как обращаться с "АдГ".

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной партией в нижней палате немецкого парламента и второй крупнейшей политической силой.

Однако недавно лидер ее парламентской группы Бернд Бауманн пожаловался, что такие партии, как ХДС/ХСС, СДПГ и другие маргинализируют "АдГ", например, на выборах вице-президента Бундестага.

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