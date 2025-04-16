Немецкие ультраправые нацелились на ключевой комитет Бундестага

Ультраправая "Альтернатива для Германии" стремится получить руководящую должность в одном из ключевых комитетов Бундестага, несмотря на то, что другие парламентские партии до сих пор отказывались сотрудничать с ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как крупнейшая оппозиционная партия, "АдГ" уже имела своих представителей в руководстве комитетов Бундестага во время его сессии в 2018-2021 годах, но в следующем созыве их просто не выбрали.

Более того: в 2019 году комитет по правовым вопросам Бундестага отстранил своего ультраправого председателя Штефана Бранднера за провокационные заявления – это произошло впервые в истории парламентского органа.

Теперь ультраправа хочет сделать новую попытку получить должность председателя бюджетного комитета парламента Германии – на нее претендует депутат-домохозяйка Ульрике Шильке-Зисинг.

Она подтвердила Spiegel, что баллотируется на должность председателя бюджетного комитета, "конечно, при условии выдвижения ее кандидатуры парламентской группой".

Кроме бюджетного комитета, пока непонятно, на председательство в каких еще комитетах может претендовать "АдГ".

До сих пор казалось, что ультраправые не имеют никаких шансов на избрание своих кандидатов в комитеты Бундестага. Однако последние заявления отдельных депутатов будущей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ указывают: они еще не определилась с тем, как обращаться с "АдГ".

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной партией в нижней палате немецкого парламента и второй крупнейшей политической силой.

Однако недавно лидер ее парламентской группы Бернд Бауманн пожаловался, что такие партии, как ХДС/ХСС, СДПГ и другие маргинализируют "АдГ", например, на выборах вице-президента Бундестага.