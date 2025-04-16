Трамп ще на рік закрив доступ російським суднам у порти США

Президент США Дональд Трамп продовжив на один рік дію надзвичайної ситуації, в межах якого чинне обмеження на захід російських суден в американські порти.

Про це свідчить документ, розміщений у Федеральному реєстрі США 16 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні зазначається, що "політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію у зв'язку з порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів".

"Тому, відповідно до розділу 202(d) Закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайну ситуацію щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження щодо регулювання якірної стоянки та руху суден, афілійованих з Росією, до портів Сполучених Штатів, викладені в Прокламації 10371", – додається там.

Ідеться про Прокламацію від 21 квітня 2022 року, якою тодішній президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати заборонять пов’язаним з Росією суднам заходити в американські порти.

Такими чином США приєднались до Канади та європейських країн з метою тиску на Росію через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Минулого тижня Дональд Трамп підписав виконавчий указ про продовження режиму надзвичайної ситуації, запровадженої у квітні 2021 року його попередником Джо Байденом через шкідливу діяльність Росії, та пов’язані з ним санкції.