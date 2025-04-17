Затриманий Естонією підозрілий танкер залишиться у її водах на невизначений час

В Естонії поки не прогнозують, коли затриманий танкер Kiwala, який зараховують до "тіньового флоту" РФ, зможе залишити її води.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонські органи поспілкувалися з формальним власником судна та отримали запевнення у готовності до співпраці. Крім того, контактують з органами Джибуті, під прапором якої раніше ходив танкер.

Також ведеться робота над усуненням десятків порушень, через які танкеру заборонили продовжувати рух.

Директор морської служби Департаменту транспорту Кріст’ян Труу зазначив, що танкер буде можливо відпустити лише після усунення проблем і повторної інспекції.

Танкер, затриманий минулого тижня, прямував до російського порту Усть-Луга. Згідно з підозрами, йдеться про судно російського "тіньового флоту".

Очільник МЗС Естонії зазначив: затримання танкера доводить, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають довкілля і безпеку на морі.