Делегация Украины прибыла в Париж для встреч с участниками "коалиции решительных"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым прилетели с визитом в Париж.

Об этом Ермак написал в Telegram, передает "Европейская правда".

По словам руководителя Офиса президента, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции тех, кто "желает и способен гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании".

Кроме того, у украинской делегации запланированы встречи с представителями США, которые сейчас находятся во Франции.

Отметим, поездка, о которой ранее сообщили СМИ, станет первым визитом американских топ-чиновников – государственного секретаря США Марко Рубио и посланника американского президента Стива Уиткоффа – во Францию после приезда вице-президента Джей Ди Вэнса на саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Франция вместе с Великобританией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.

В контексте американской делегации, которая будет присутствовать в эти дни в Париже, стоит обратить внимание, что на прошлой неделе Уиткофф встречался с правителем РФ Владимиром Путиным.

Он назвал переговоры с Путиным "убедительными", а также заявил, что возможность какого-то "мирного" соглашения упирается в "пять территорий".