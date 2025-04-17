У Туреччині затримали понад 500 підозрюваних у межах операції боротьби з наркотиками

Турецька поліція затримала понад 500 підозрюваних наркоторговців під час операції по всій столиці, Анкарі, в четвер, 17 квітня, яка, за словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, стала "найбільшою операцією по боротьбі з наркотиками" в історії країни.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначив очільник турецького МВС, в ході операції було затримано 525 підозрюваних.

За його словами, в операції були задіяні тисячі поліцейських, службові собаки, безпілотники та гелікоптери, і вона охопила понад 625 адрес.

Міністр розповів, що рейди були результатом "технічного і фізичного спостереження" за кожним підозрюваним протягом шести місяців.

За словами Єрлікая, багатьох із заарештованих підозрюють у причетності до продажу наркотиків "у районах і на вулицях через інтернет-платформи".

Міністерство внутрішніх справ заявило, що репресії триватимуть і найближчими днями відбудуться нові затримання.

Як зазначило агентство, рейди в Туреччині відбулися після широкомасштабної загальноєвропейської операції у вівторок, 16 квітня, яка була спрямована проти міжнародних мереж наркоторгівлі та відмивання грошей.

Під час операції під керівництвом Європолу та поліції Нідерландів, Туреччини, Німеччини, Іспанії та Бельгії було заарештовано понад 230 осіб, а також конфісковано активів на суму 400 млн доларів.

У січні у Німеччині перед судом постали члени групи наркоторговців, які розробили власний месенджер для спілкування.

Нещодавно італійська поліція ліквідувала одну з найбільших підпільних лабораторій з виробництва метамфетаміну в країні, заарештувавши студента університету, якого правоохоронці назвали фанатом культового американського серіалу Breaking Bad.