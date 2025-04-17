В Турции задержали более 500 подозреваемых в рамках операции по борьбе с наркотиками

Турецкая полиция задержала более 500 подозреваемых наркоторговцев в ходе операции по всей столице, Анкаре, в четверг, 17 апреля – по словам министра внутренних дел Али Ерликая, она стала "крупнейшей операцией по борьбе с наркотиками" в истории страны.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметил глава турецкого МВД, в ходе операции были задержаны 525 подозреваемых.

По его словам, в операции были задействованы тысячи полицейских, служебные собаки, беспилотники и вертолеты, и она охватила более 625 адресов.

Министр рассказал, что рейды были результатом "технического и физического наблюдения" за каждым подозреваемым в течение шести месяцев.

По словам Ерликая, многих из арестованных подозревают в причастности к продаже наркотиков "в районах и на улицах через интернет-платформы".

Министерство внутренних дел заявило, что репрессии будут продолжаться и в ближайшие дни состоятся новые задержания.

Как отметило агентство, рейды в Турции состоялись после широкомасштабной общеевропейской операции во вторник, 16 апреля, которая была направлена против международных сетей наркоторговли и отмывания денег.

Во время операции под руководством Европола и полиции Нидерландов, Турции, Германии, Испании и Бельгии было арестовано более 230 человек, а также конфисковано активов на сумму 400 млн долларов.

В январе в Германии перед судом предстали члены группы наркоторговцев, которые разработали собственный мессенджер для общения.

Недавно итальянская полиция ликвидировала одну из крупнейших подпольных лабораторий по производству метамфетамина в стране, арестовав студента университета, которого правоохранители назвали фанатом культового американского сериала Breaking Bad.