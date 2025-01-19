У Німеччині судитимуть наркоторговців, які створили власний месенджер для координації

У Німеччині перед судом постануть члени групи наркоторговців, які розробили власний месенджер для спілкування.

Про це повідомляє BILD із посиланням на заяву прокуратури, передає "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронці: у справі фігурують сім учасників міжнародного угруповання наркоторговців, які використовували спеціально створений застосунок для спілкування.

За даними прокуратури, з 2020 по 2023 рік група займалася контрабандою та продажем понад 880 кілограмів наркотиків, включно із кокаїном та канабісом на суму у 10,6 млн євро.

Реклама:

Для координації своєї діяльності члени угруповання використовували месенджери SkyECC, Hades та Enigma, проте слідчі органи отримали доступ до їхнього листування.

Після цього, як зазначили правоохоронці, група найняла програмістів для створення власної захищеної програми – "Fake-WhatsApp".

Наркотики зберігалися в орендованих квартирах у Франкфурті, звідки їх розподіляли по всій Німеччині, а також до Словенії та Чехії.

Головою банди вважається 53-річний чоловік, який організував закупівлю та продаж наркотиків, а також забезпечував членів угруповання спеціальними телефонами. Серед інших учасників – кур'єри, які перевозили десятки кілограмів кокаїну до різних регіонів Європи.

Наразі із 33 підозрюваних затримано 17 людей, а семеро учасників вже перебувають у в'язницях Хорватії, Італії та Швейцарії.

У грудні у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.

Також нещодавно поліція Іспанії перехопила понад 4 тонни кокаїну на рибальському судні за 800 кілометрів на захід від Канарських островів.