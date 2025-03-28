В Італії викрили підпільну нарколабораторію, яку створив фанат серіалу Breaking Bad

Італійська поліція ліквідувала одну з найбільших підпільних лабораторій з виробництва метамфетаміну в країні, заарештувавши студента університету, якого правоохоронці назвали фанатом культового американського серіалу Breaking Bad ("Пуститися берега").

Про це написало агентство Reuters із посиланням на заяву поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначили італійські правоохоронці, 22-річному хлопцеві з північного міста Новара було висунуто звинувачення у незаконному виробництві наркотиків.

В Італії за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 20 років.

Поліцейські, які провели обшук 21 березня, виявили на першому поверсі великий стіл зі "складною дистиляційною майстернею", освітлений тьмяним червоним світлом, на якому стояли колби, скляні трубки і термостійкі ампули.

На горищі вони знайшли приміщення, де змішувалися і готувалися такі наркотичні речовини, як MDAM (напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінного ряду, що належить до групи фенілетиламінів, широко відома під назвою "екстазі") та DMT (сильнодійна психоактивна речовина), а також "галюциногенні марки" – невеликі шматочки паперу, вмочені в наркотики, такі як ЛСД.

Фото: Поліція Італії

Зазначимо, серіал Breaking Bad розповідає про те, як смертельно хворий вчитель хімії середньої школи використовує свої знання для виготовлення та продажу метамфетаміну.

В середині березня у нідерландському місті Звейндрехт поліція під час розслідування справи про наркотики вилучила 4 кілограми MDMA, замаскованих під раковину для вмивання.

Минулого року під час одного з обшуків був виявлений "садовий гном", насправді зроблений з майже двох кілограмів екстазі.

З MDMA також були зроблені "великодні кролики", вилучені у 2023 році на митному контролі аеропорту Брюсселя.