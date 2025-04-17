У Нідерландах затримали шість осіб на тлі сутичок після антиміграційного протесту

У Нідерландах минулої ночі правоохоронці були змушені втрутитись через групу з близько п'ятнадцяти молодих людей, які спричинили заворушення в Удені, шестеро осіб було тримано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Раніше ввечері відбулася демонстрація під час нового заходу з інформування про майбутній центр для шукачів притулку в Удені. Ця демонстрація була мирною, на відміну від тієї, що відбулася тижнем раніше.

Після демонстрації молоді люди виштовхали бар'єри на вулицю і почали палити. Мобільний загін розігнав групу з п'ятнадцяти осіб. Шість осіб були затримані за порушення громадського порядку, підтвердив представник поліції. Невідомо, чи є вони неповнолітніми.

Затримані приїхали, зокрема, з Осса, Неймегена та Горінгема. З самого Удена, за словами поліції, ніхто не приїхав.

У Маасхорсті (до якого входить Уден) буде три пункти прийому щонайменше протягом наступних п'яти років. В Удені буде центр для шукачів притулку, розрахований щонайменше на 300 шукачів притулку. Крім того, там буде місце для українських біженців, осіб зі статусом біженця та місцевих жителів, які терміново шукають притулок. Приймальні пункти також будуть створені у місті Шайк та селі Зееланд.

Як повідомляли, влада Амстердама протягом останніх кількох тижнів змушена відмовляти українським біженцям, оскільки в місті для них не вистачає місця.

Під тиском ультраправих з грудня 2024 року Нідерланди запровадили додатковий контроль на сухопутних кордонах.