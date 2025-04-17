В Нидерландах задержали шесть человек на фоне столкновений после антимиграционного протеста

В Нидерландах минувшей ночью правоохранители были вынуждены вмешаться из-за группы из полутора десятков молодых людей, которые вызвали беспорядки в Удене, шесть человек были задержаны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Ранее вечером состоялась демонстрация во время нового информационного мероприятия о будущем центре для искателей убежища в Удене. Эта демонстрация была мирной, в отличие от состоявшейся неделей ранее.

После демонстрации молодые люди вытолкали барьеры на улицу и начали курить. Мобильный отряд разогнал группу из пятнадцати человек. Шесть человек были задержаны за нарушение общественного порядка, подтвердил представитель полиции. Неизвестно, являются ли они несовершеннолетними.

Задержанные приехали, в частности, из Осса, Неймегена и Горинхема. Из самого Удена, по словам полиции, никто не приехал.

В Маасхорсте (в который входит Уден) будет три пункта приема по меньшей мере в течение следующих пяти лет. В Удене будет центр для искателей убежища, рассчитанный минимум на 300 искателей убежища. Кроме того, там будет место для украинских беженцев, лиц со статусом беженца и местных жителей, которые срочно ищут убежище. Приемные пункты также будут созданы в городе Шайк и селе Зееланд.

Как сообщалось, власти Амстердама в течение последних нескольких недель вынуждены отказывать украинским беженцам, поскольку в городе для них не хватает места.

Под давлением ультраправых с декабря 2024 года Нидерланды ввели дополнительный контроль на сухопутных границах.