Глава МВС Естонії видалив акаунт з російської соцмережі на тлі уваги ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Естонії, член партії Eesti 200 Ігор Таро видалив свій акаунт у російській соціальній мережі VK після того, як на наявність у цій мережі профілю політика звернули увагу ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Акаунт було створено 2019 року, повідомив новинний портал Rus.Postimees.

"Це був акаунт, створений 2019 року, коли я працював менеджером із закордонного маркетингу санаторію AS Värska і тестував рекламу в соціальних мережах у Псковській області. На той час звідти приїжджало багато відвідувачів до аквапарку "Вярска", й інші мережі там використовували досить мало. Однак після деяких тестів проєкт застопорився, оскільки ми знайшли більш перспективний напрямок на латвійському ринку. У зв'язку з цим я і забув про існування акаунта", – прокоментував Таро.

Після того, як ЗМІ звернули увагу міністра на цей факт, він видалив свій акаунт.

Таро також додав, що ця соціальна мережа перебуває під повним контролем російської влади і піддається жорсткій цензурі після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів Литви Валентин Гаврилов, якого критикували за його проросійську позицію, оголосив 28 січня, що йде у відставку зі своєї посади.

Перед тим радіо LRT повідомило, що у Гаврилова був акаунт в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він ділився плейлистом, що вихваляє Радянський Союз.