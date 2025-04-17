Глава МВД Эстонии удалил аккаунт из российской соцсети на фоне внимания СМИ

Министр внутренних дел Эстонии, член партии Eesti 200 Игорь Таро удалил свой аккаунт в российской социальной сети VK после того, как на наличие в этой сети профиля политика обратили внимание СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Аккаунт был создан в 2019 году, сообщил новостной портал Rus.Postimees.

"Это был аккаунт, созданный в 2019 году, когда я работал менеджером по зарубежному маркетингу санатория AS Värska и тестировал рекламу в социальных сетях в Псковской области. В то время оттуда приезжало много посетителей в аквапарк "Вярска", и другие сети там использовали довольно мало. Однако после некоторых тестов проект застопорился, поскольку мы нашли более перспективное направление на латвийском рынке. В связи с этим я и забыл о существовании аккаунта", – прокомментировал Таро.

После того как СМИ обратили внимание министра на этот факт, он удалил свой аккаунт.

Таро также добавил, что эта социальная сеть находится под полным контролем российских властей и подвергается жесткой цензуре после 24 февраля 2022 года.

Напомним, заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов, которого критиковали за его пророссийскую позицию, объявил 28 января, что уходит в отставку со своей должности.

Перед тем радио LRT сообщило, что у Гаврилова был аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", где он делился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.