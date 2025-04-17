Финляндия расследует нарушение Россией санкций из-за строительства АЭС

Таможенная служба Финляндии заявила в четверг, 17 апреля, что расследует попытку нарушения российских санкций по делу, связанному с секретными документами, касающимися строительства атомной электростанции.

Об этом заявило подразделение по расследованию экономических преступлений финской таможни, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении отметили, что предварительное расследование сосредоточилось на значительном количестве архивных документов, которые пытались вывезти в Россию со склада, расположенного в Кюменлааксо.

"По результатам предварительного расследования, часть данных классифицируется как материалы, подпадающие под действие санкций против России", – акцентировали там.

Финская таможня отказалась от дальнейших комментариев, но сообщила, что подозреваемым является управляющий директор строительной компании, которая участвовала в проекте.

Решение о предъявлении обвинений будет принято после завершения расследования, заявила финская таможня.

Как отметило агентство, Финляндия имеет пять ядерных реакторов на двух электростанциях – Ловийса и Олкилуото.

Компания Fortum, которая владеет АЭС "Ловийса", и компания TVO, владелец АЭС "Олкилуото", заявили, что их электростанции не являются частью расследования.

Финляндия отказалась от планов строительства шестой станции в Ханхикиви, на которой планировалось разместить реактор российского "Росатома", после вторжения России в Украину в 2022 году.

После этого стало известно, что финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского "Росатома".