Сейм Литви ще на рік продовжив санкції проти громадян Білорусі та Росії

Сейм Литви продовжив національні санкції щодо громадян Росії та Білорусі ще на рік, проте пропозицію консерваторів посилити обмежувальні заходи щодо жителів обох країн було відхилено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За закон про продовження санкцій проголосували 115 парламентарів. Голосів проти не було, один член Сейму утримався.

Закон посилює порядок видачі дозволів на постійне і тимчасове проживання, оформлення віз, а також надання статусу електронного резидента громадянам Росії та Білорусі.

Також заборонено пересування громадян Росії через зовнішній кордон ЄС, а тих, хто прибуває, оцінюють на предмет додаткових ризиків.

Окрім того, правовий акт обмежує право громадян Росії придбавати нерухомість у Литві, імпортувати сільськогосподарську продукцію та корми російського та білоруського виробництва.

Щоправда, парламентарі не підтримали пропозицію частини консерваторів, які прагнули уніфікації та посилення санкцій щодо громадян Росії та Білорусі.

Представники опозиційної фракції зареєстрували пропозицію щодо анулювання дозволу на тимчасове проживання, що видається громадянам Росії та Білорусі в Литві, якщо вони виїжджали в ці країни-агресори більш ніж один раз за останні 3 календарні місяці.

Уперше закон про введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі було ухвалено навесні 2023 року. Минулого року їхню дію було продовжено на рік.

Як повідомлялося, Литва прагне отримати можливість запроваджувати національні економічні санкції проти Росії та Білорусі в разі, якщо ЄС не продовжить обмежувальні заходи.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу, її хочуть позбавити права голосу.

Зокрема, нещодавно угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розповів, що його країна вимагала зняти санкції ЄС, зокрема, з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитрія Мазепіна і Михаїла Фрідмана.

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