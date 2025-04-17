Сейм Литвы еще на год продлил санкции против граждан Беларуси и России

Сейм Литвы продлил национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси еще на год, однако предложение консерваторов усилить ограничительные меры в отношении жителей обеих стран было отклонено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

За закон о продлении санкций проголосовали 115 парламентариев. Голосов против не было, один член Сейма воздержался.

Закон ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформление виз, а также предоставление статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси.

Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС, а прибывающих оценивают на предмет дополнительных рисков.

Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства.

Правда, парламентарии не поддержали предложение части консерваторов, которые стремились к унификации и усилению санкций в отношении граждан России и Беларуси.

Представители оппозиционной фракции зарегистрировали предложение об аннулировании разрешения на временное проживание, выдаваемого гражданам России и Беларуси в Литве, если они выезжали в эти страны-агрессоры более одного раза за последние 3 календарных месяца.

Впервые закон о введении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси был принят весной 2023 года. В прошлом году их действие было продлено на год.

Как сообщалось, Литва стремится получить возможность вводить национальные экономические санкции против России и Беларуси в случае, если ЕС не продлит ограничительные меры.

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза, ее хотят лишить права голоса.

В частности, недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, что его страна требовала снять санкции ЕС, в частности, с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана.

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