В Эстонии утвердили план действий по обеспечению компенсации ущерба, нанесенного Украине РФ

В ряд Эстонии в четверг, 17 апреля, утвердил представленный главой МИД Маргусом Тсахкной план действий по обеспечению компенсации ущерба, нанесенного Украине Россией, и дал обзор принципов Эстонии в вопросе компенсации ущерба, нанесенного Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Представляя план действий, Тсахкна сказал, что, согласно данным Всемирного банка, Россия уже нанесла Украине ущерб на сумму более 506 млрд евро в результате своей агрессии, и эта сумма продолжает расти, потому что цели России не изменились и она продолжает разрушать Украину.

"План действий устанавливает для Эстонии четкую цель и видение того, как мы можем со своей стороны сделать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за причиненный Украине ущерб и оказать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров с Украиной и возместила ущерб", – сказал министр.

План действий содержит принципы и меры, направленные на достижение двух целей. Первая из них – создание международного механизма компенсации, а вторая – использование замороженных активов Центрального банка России и имущества лиц, занесенных в санкционные списки, если Россия не возместит убытки.

"Механизм компенсации будет тем инструментом, с помощью которого в дальнейшем можно будет возмещать нанесенный Украине ущерб. Создание комиссии по рассмотрению компенсационных требований при Совете Европы должно быть завершено в 2025 году, и договор об учреждении должен вступить в силу как можно скорее, чтобы комиссия могла начать работу", – сказал Тсахкна.

"Одновременно с созданием комиссии необходимо подумать о том, как начать подготовку компенсационного фонда", – подчеркнул он.

Тсахкна отметил, что поддержка использования замороженных активов Центрального банка России растет как в Европейском союзе, так и среди стран G7, и Эстония активно действует в этом направлении, чтобы добиться большего единодушия среди государств.

"Разные страны считают, что использование основных активов рискованно или противоречит международному праву", – сказал Тсахкна, добавив, что, по оценке Эстонии, риски можно минимизировать, а международное право предусматривает соответствующие решения.

Одним из ключевых требований Украины является компенсация Россией всех нанесенных убытков, потерь и ущерба, начиная с 2014 года. Общая сумма составляет более $1 трлн.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Ранее в RD4U можно было подавать заявления о смерти близкого члена семьи, пропаже без вести близкого члена семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.

В марте 2025 года Реестр убытков для Украины объявил об открытии шести категорий заявлений для людей, пострадавших от серьезных нарушений в результате российской агрессии против Украины.