У Сеймі Литви сподіваються ухвалити закон про одностатеві партнерства ще цього скликання

Після того як Конституційний суд Литви визнав відсутність інституту партнерства між особами однієї статі в Цивільному кодексі такою, що суперечить конституції, голова Сейму Саулюс Скверняліс висловив сподівання, що це питання вдасться врегулювати ще в поточному скликанні парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Думаю, що так (вдасться. – Ред.). Усе, звісно, залежить від змісту закону про партнерство. Що стосується самого змісту – не бачу в ньому серйозних загроз, але що стосується похідних питань, які є дуже чутливими – цей закон, наприклад, не повинен регулювати питання усиновлення", – сказав Скверняліс у четвер журналістам у Сеймі.

"Логічніше за все було б підготувати такі проєкти в уряді. Якщо ж вирішать інакше – тоді розумно було б, щоб їх підготував Комітет з права і правопорядку", – додав він.

На його думку, для реалізації постанови Конституційного суду Сейм має розробити новий закон про партнерство, а не повертатися до розгляду колишніх ініціатив.

"Має бути підготовлений новий закон про партнерство. Те, що було в попередньому скликанні – уже в минулому. Зараз потрібно знайти рішення і нинішній більшості, щоб виконати рішення КС. Не бачу в цьому жодної трагедії – ми ухвалимо рішення", – сказав Скверняліс.

Конституційний суд у четвер оголосив, що відсутність інституту партнерства між особами однієї статі в Литві суперечить конституції. Наразі в Цивільному кодексі закріплено інститут спільного проживання без укладення шлюбу (партнерства), але також зазначено, що партнерство має бути врегульовано окремим законом. Такий закон у Литві не ухвалено вже понад 20 років.

Нагадаємо, Верховний суд Великої Британії 16 квітня постановив, що юридичне визначення жінки не охоплює трансгендерних людей, поставивши крапку в тривалому судовому спорі між владою Шотландії та активістами.