В Сейме Литвы надеются принять закон об однополых партнерствах еще в этом созыве

После того как Конституционный суд Литвы признал отсутствие института партнерства между лицами одного пола в Гражданском кодексе противоречащим конституции, председатель Сейма Саулюс Сквернялис выразил надежду, что этот вопрос удастся урегулировать еще в текущем созыве парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Думаю, что да (удастся. – Ред.). Все, конечно, зависит от содержания закона о партнерстве. Что касается самого содержания – не вижу в нем серьезных угроз, но что касается производных вопросов, которые являются очень чувствительными – этот закон, например, не должен регулировать вопросы усыновления", – сказал Сквернялис в четверг журналистам в Сейме.

"Логичнее всего было бы подготовить такие проекты в правительстве. Если же решат иначе – тогда разумно было бы, чтобы их подготовил Комитет по праву и правопорядку", – добавил он.

По его мнению, для реализации постановления Конституционного суда Сейм должен разработать новый закон о партнерстве, а не возвращаться к рассмотрению прежних инициатив.

"Должен быть подготовлен новый закон о партнерстве. То, что было в предыдущем созыве – уже в прошлом. Сейчас нужно найти решение и нынешнему большинству, чтобы выполнить решение КС. Не вижу в этом никакой трагедии – мы примем решение", – сказал Сквернялис.

Конституционный суд в четверг объявил, что отсутствие института партнерства между лицами одного пола в Литве противоречит конституции. Сейчас в Гражданском кодексе закреплен институт совместного проживания без заключения брака (партнерства), но также указано, что партнерство должно быть урегулировано отдельным законом. Такой закон в Литве не принят уже более 20 лет.

Напомним, Верховный суд Великобритании 16 апреля постановил, что юридическое определение женщины не охватывает трансгендерных людей, поставив точку в длительном судебном споре между властями Шотландии и активистами.