Пожежа в клубі Північної Македонії: кількість загиблих зросла до 61

Кількість жертв пожежі в нічному клубі в Північній Македонії зросла до 61 після того, як один із постраждалих помер у Литві, куди його відправили для лікування.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами македонського міністра охорони здоров'я Арбена Тараварі, померлий – 29-річний чоловік, який перебував у критичному стані з опіками третього ступеня на 35% тіла.

"Його стан погіршувався з 4 квітня", – додав міністр.

Тараварі також сказав, що 76 постраждалих у пожежі залишаються в лікарнях Північної Македонії та інших країн, з них двоє – у критичному стані.

Минулого тижня в лікарні Литви також помер менеджер нічного клубу, який отримав опіки другого і третього ступенів.

Пожежа в нічному клубі "Пульс" у македонському місті Кочани в ніч проти 16 березня забрала життя уже 61 людини, передусім молоді, і призвела до поранення ще близько 200.

Пожежа спалахнула після того, як на сцені без дозволу запустили феєрверк. У межах розслідування прокуратура вже встановила близько 30 людей, серед них – колишній міністр економіки Північної Македонії.