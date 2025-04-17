Возросло количество погибших в результате пожара в ночном клубе Северной Македонии

Количество жертв пожара в ночном клубе, который произошел 16 марта в македонском городе Кочаны, возросло до 62.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения Северной Македонии Йовица Андовски, один из пострадавших 2001 года рождения, который был в тяжелом состоянии, умер в больнице в Белграде.

Андовски сообщил, что еще двое пациентов получили серьезные травмы, но находятся в стабильном состоянии.

Пожар в ночном клубе "Пульс" в городе Кочаны уже стал одним из самых смертоносных в Европе. Сначала погибших было 59, а еще около 200 человек получили ранения.

Многие пострадавшие находятся на лечении в соседних странах и в других частях Европы. Двое из них ранее умерли в одной из больниц Литвы.

Следователи считают, что пожар вспыхнул после того, как во время концерта в здании запустили сценический фейерверк, что спровоцировало давку на выходе.

Сейчас под официальным следствием находятся около 60 человек, в том числе бывшие министры и чиновники, а также сотрудники полиции.