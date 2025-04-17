У США розповіли про очікування від зустрічі Трампа з Мелоні

Американська сторона розраховує, що під час зустрічі Дональда Трампа з італійською премʼєр-міністеркою Джорджею Мелоні у Вашингтоні будуть обговорені питання торгівлі та оборонних витрат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Два американські високопосадовці, які провели брифінг для журналістів напередодні візиту Мелоні, сказали, що в лідерів США й Італії "дуже особливі відносини", а Трамп бачить в премʼєрці Італії "цінного співрозмовника" між Штатами і Європою.

За словами одного з посадовців, під час переговорів Трамп чітко дасть зрозуміти, що "очікує від Італії та всієї Європи, що вони зроблять все можливе, щоб стати хорошими торговельними партнерами зі США".

Крім торгівлі, лідери обговорять збільшення витрат Європи на оборону в межах НАТО, що часто вимагав Трамп, а також шляхи припинення війни в Україні та її подальшої відбудови.

"Я впевнений, що під час сьогоднішньої дискусії президент Трамп зосередиться не лише на тому, як відкрити ринок Італії, але й на тому, як вони можуть допомогти нам з рештою Європи", – сказав один зі співрозмовників журналістів.

Перед візитом до США італійська премʼєрка зідзвонилась із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мелоні балансує на межі між своєю ідеологічною близькістю до президента США і зв'язками з європейськими союзниками, які критикують підвищення Трампом тарифів і його рішення виключити ЄС з переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.