В США рассказали об ожиданиях от встречи Трампа с Мелони

Американская сторона рассчитывает, что во время встречи Дональда Трампа с итальянской премьер-министром Джорджей Мелони в Вашингтоне будут обсуждены вопросы торговли и оборонных расходов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Два американских высокопоставленных чиновника, которые провели брифинг для журналистов накануне визита Мелони, сказали, что у лидеров США и Италии "очень особые отношения", а Трамп видит в премьере Италии "ценного собеседника" между Штатами и Европой.

По словам одного из чиновников, во время переговоров Трамп четко даст понять, что "ожидает от Италии и всей Европы, что они сделают все возможное, чтобы стать хорошими торговыми партнерами с США".

Кроме торговли, лидеры обсудят увеличение расходов Европы на оборону в рамках НАТО, что часто требовал Трамп, а также пути прекращения войны в Украине и ее дальнейшего восстановления.

"Я уверен, что во время сегодняшней дискуссии президент Трамп сосредоточится не только на том, как открыть рынок Италии, но и на том, как они могут помочь нам с остальной Европой", – сказал один из собеседников журналистов.

Перед визитом в США итальянский премьер созвонилась с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мелони балансирует на грани между своей идеологической близостью к президенту США и связями с европейскими союзниками, которые критикуют повышение Трампом тарифов и его решение исключить ЕС из переговоров с Россией по прекращению войны в Украине.

Мелони ранее высказывала убеждение, что европейские государства, подвергшиеся влиянию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.