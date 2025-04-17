У Німеччині нападника на єврея засудили до 3 років позбавлення волі за антисемітизм

Суд у Німеччині засудив чоловіка палестинського походження до трьох років позбавлення волі за напад на свого єврейського однокурсника, який суд визнав антисемітським.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Інцидент за участі єврея Лахви Шапіри, який народився в Ізраїлі, і Мустафи А., сім'я якого має палестинське коріння, стався біля бару в Берліні в лютому 2024 року. Обидва на той час навчалися на викладачів у Вільному університеті Берліна.

Згідно з обвинувальним актом, Мустафа А. нібито вдарив свого тодішнього однокурсника кулаком в обличчя, а потім вдарив його ногою.

Шапіра отримав складний перелом середньої частини обличчя і крововилив у мозок, і йому довелося лікуватися в лікарні.

Мустафа А. перебуває під слідством з початку квітня за звинуваченням у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувачений зізнався у насильстві щодо Шапіри і попросив пробачення. Однак він заперечив, що діяв з антисемітських мотивів.

Справа також викликала резонанс через сімейне походження Шапіри. Він є онуком Аміцура Шапіри, ізраїльського тренера з легкої атлетики, який був убитий палестинськими терористами під час Олімпіади 1972 року в Мюнхені.

За даними прокуратури, злочин 2024 року був пов'язаний з напруженою атмосферою у Вільному університеті після терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль. З 7 жовтня 2023 року в берлінських університетах почастішали антисемітські інциденти.

Рішення суду ще не є остаточним.

Раніше повідомляли, що кількість антисемітських інцидентів у Берліні за перші шість місяців 2024 року перевищила загальну кількість за весь минулий рік.

Минулого року німецька поліція також виявила 218 політично мотивованих нападів на притулки для біженців по всій Німеччині.