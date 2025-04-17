В Германии напавшего на еврея приговорили к 3 годам лишения свободы за антисемитизм

Суд в Германии приговорил мужчину палестинского происхождения к трем годам лишения свободы за нападение на своего еврейского однокурсника, которое суд признал антисемитским.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Инцидент с участием еврея Лахвы Шапиры, который родился в Израиле, и Мустафы А., семья которого имеет палестинские корни, произошел возле бара в Берлине в феврале 2024 года. Оба в то время учились на преподавателей в Свободном университете Берлина.

Согласно обвинительному акту, Мустафа А. якобы ударил своего тогдашнего однокурсника кулаком в лицо, а затем ударил его ногой.

Шапира получил сложный перелом средней части лица и кровоизлияние в мозг, и ему пришлось лечиться в больнице.

Мустафа А. находится под следствием с начала апреля по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Обвиняемый признался в насилии в отношении Шапиры и попросил прощения. Однако он отрицал, что действовал из антисемитских мотивов.

Дело также вызвало резонанс из-за семейного происхождения Шапиры. Он является внуком Амицура Шапиры, израильского тренера по легкой атлетике, который был убит палестинскими террористами во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

По данным прокуратуры, преступление 2024 года было связано с напряженной атмосферой в Свободном университете после террористической атаки ХАМАСа на Израиль. С 7 октября 2023 года в берлинских университетах участились антисемитские инциденты.

Решение суда еще не является окончательным.

Ранее сообщалось, что количество антисемитских инцидентов в Берлине за первые шесть месяцев 2024 года превысило общее количество за весь прошлый год.

В прошлом году немецкая полиция также обнаружила 218 политически мотивированных нападений на приюты для беженцев по всей Германии.