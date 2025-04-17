Гегсет закликав міністра оборони Франції більше витрачати на оборону

Очільник Пентагону Піт Гегсет під час зустрічі з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню у США закликав Париж збільшити витрати на оборону.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі з французьким візаві в Пентагоні Гегсет "закликав Францію збільшити витрати на оборону і разом з іншими союзниками по НАТО взяти на себе головну відповідальність за конвенційну оборону Європи", ідеться в коментарі.

Також глави оборонних відомств США та Франції обговорили пов'язані з цими цілями пріоритети, зокрема "поточні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні", додав Парнелл.

Візит міністра оборони Франції відбувся на тлі все більшого напруження в трансатлантичних відносинах після критики Європи з боку адміністрації Трампа та її вимог різко збільшити військові витрати.

Тим часом у Парижі в четвер відбулась зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії, в ході якої йшлося, зокрема, про повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.