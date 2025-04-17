Хегсет призвал министра обороны Франции больше тратить на оборону

Глава Пентагона Пит Хегсет во время встречи с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню в США призвал Париж увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

Во время встречи с французским визави в Пентагоне Хегсет "призвал Францию увеличить расходы на оборону и вместе с другими союзниками по НАТО взять на себя главную ответственность за конвенциональную оборону Европы", говорится в комментарии.

Также главы оборонных ведомств США и Франции обсудили связанные с этими целями приоритеты, в том числе "текущие усилия, направленные на достижение прочного мира в Украине", добавил Парнелл.

Визит министра обороны Франции состоялся на фоне все большего напряжения в трансатлантических отношениях после критики Европы со стороны администрации Трампа и ее требований резко увеличить военные расходы.

Между тем в Париже в четверг состоялась встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании, в ходе которой речь шла, в частности, о полном прекращении огня, многонациональном контингенте и гарантиях безопасности для Украины.