У Косово почався суд у справі про вбивство поліцейського біля кордону з Сербією

У Приштині у четвер почався суд над трьома чоловіками, яким інкримінують причетність до стрілянини в селі Банська біля кордону із Сербією та вбивство поліцейського у вересні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Підсудні – Благоє Спасоєвич, Владімір Толіч і Душан Максимович – звинувачуються в тероризмі та створенні загрози конституційному ладу Косова у звʼязку з нападом в Банській у 2023 році. Усі вони не визнали своєї вини.

У вступному слові прокурор Наїм Абазі заявив, що обвинувачення "доведе, що група була добре організована, підготовлена і мала намір здійснити напад 24 вересня 2023 року".

В обвинувальному акті косовської прокуратури загалом понад 40 людям висунуті звинувачення в тероризмі та загрозі конституційному ладу країни. Але арештували лише трьох із них – Спасоєвича, Толіча і Максимовича.

Нагадаємо, під час інциденту близько 30 озброєних людей влаштували засідку на патруль косовської поліції в селі Баньска поблизу кордону з Сербією.

Після вбивства офіцера поліції Косова озброєна група забарикадувалася в православному монастирі поблизу кордону, де вступила в перестрілки з косовськими силами безпеки, в результаті яких троє бойовиків були вбиті, а решта – втекли до Сербії.

Косово вже давно вимагає екстрадиції організатора нападу, Мілана Радойчича – бізнесмена і раніше впливового політика серед сербської меншини Косова. Після втечі до Сербії його ненадовго затримали, а потім відпустили.

Сам Радойчич визнав, що керував групою бойовиків під час нападу, але наполягав на тому, що діяв самостійно, без підтримки чи згоди сербського уряду.

Напад у Банській стався через кілька місяців після того, як переговори між Косовом і Сербією щодо нормалізації відносин за підтримки ЄС і США провалилися. Після цього двосторонні відносини лише погіршувались.