В Косово начался суд по делу об убийстве полицейского возле границы с Сербией

В Приштине в четверг начался суд над тремя мужчинами, которым инкриминируют причастность к стрельбе в селе Банска у границы с Сербией и убийство полицейского в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Подсудимые – Благое Спасоевич, Владимир Толич и Душан Максимович – обвиняются в терроризме и создании угрозы конституционному строю Косово в связи с нападением в Банской в 2023 году. Все они не признали своей вины.

Во вступительном слове прокурор Наим Абази заявил, что обвинение "докажет, что группа была хорошо организована, подготовлена и намеревалась совершить нападение 24 сентября 2023 года".

В обвинительном акте косовской прокуратуры в целом более 40 людям предъявлены обвинения в терроризме и угрозе конституционному строю страны. Но арестовали только трех из них – Спасоевича, Толича и Максимовича.

Напомним, во время инцидента около 30 вооруженных людей устроили засаду на патруль косовской полиции в селе Баньска вблизи границы с Сербией.

После убийства офицера полиции Косово вооруженная группа забаррикадировалась в православном монастыре вблизи границы, где вступила в перестрелки с косовскими силами безопасности, в результате которых трое боевиков были убиты, а остальные – сбежали в Сербию.

Косово уже давно требует экстрадиции организатора нападения, Милана Радойчича – бизнесмена и ранее влиятельного политика среди сербского меньшинства Косово. После побега в Сербию его ненадолго задержали, а затем отпустили.

Сам Радойчич признал, что руководил группой боевиков во время нападения, но настаивал на том, что действовал самостоятельно, без поддержки или согласия сербского правительства.

Нападение в Банской произошло через несколько месяцев после того, как переговоры между Косово и Сербией по нормализации отношений при поддержке ЕС и США провалились. После этого двусторонние отношения только ухудшались.