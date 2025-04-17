Повені в Італії: неподалік від Турина виявили тіло першого загиблого

92-річний чоловік загинув під час сильної повені на півночі Італії, підтвердили в четвер рятувальні служби.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Його тіло було знайдено в будинку, оточеному водою в громаді Монтеу-да-По, недалеко від Турина. Вважається, що він потонув.

Регіон П'ємонт, столицею якого є Турин, особливо сильно постраждав від кількох днів сильних дощів. Кілька річок вийшли з берегів, в тому числі По, найдовша річка Італії, яка в Турині наблизилася до критичного рівня.

Численні дороги по всьому регіону були закриті. У деяких муніципалітетах жителів закликали залишатися вдома з міркувань безпеки.

Залізничне сполучення між Італією та Швейцарією зазнає значних перебоїв через затоплення колій, кілька поїздів заблоковано на маршруті.

Нагадаємо, у більш ніж 100 муніципалітетах Північної Італії було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.