Наводнения в Италии: неподалеку от Турина обнаружили тело первого погибшего

92-летний мужчина погиб во время сильного наводнения на севере Италии, подтвердили в четверг спасательные службы.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Его тело было найдено в доме, окруженном водой в общине Монтеу-да-По, недалеко от Турина. Считается, что он утонул.

Регион Пьемонт, столицей которого является Турин, особенно сильно пострадал от нескольких дней сильных дождей. Несколько рек вышли из берегов, в том числе По, самая длинная река Италии, которая в Турине приблизилась к критическому уровню.

Многочисленные дороги по всему региону были закрыты. В некоторых муниципалитетах жителей призвали оставаться дома из соображений безопасности.

Железнодорожное сообщение между Италией и Швейцарией испытывает значительные перебои из-за затопления путей, несколько поездов заблокированы на маршруте.

Напомним, в более чем 100 муниципалитетах Северной Италии был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.