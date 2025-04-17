Трамп допустив підписання "угоди про копалини" наступного тижня

Президент США Дональд Трамп вважає, що так звана угода про надра з Україною може бути підписана наступного тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у Білому домі під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня.

Трампа попросили прокоментувати заяву Володимира Зеленського про можливість підписання в четвер меморандуму щодо "угоди про надра" – документу, який лише фіксує позиції сторін, а не є власне угодою.

"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана… в наступний четвер найближчим часом… І я припускаю, що вони збираються втілити цю угоду. Побачимо", – сказав він.

Пізніше на прохання уточнити деталі угоди міністр фінансів США Скотт Бессент, присутній на зустрічі, сказав, що "деталі ще обговорюються," але загалом угода містить "те, про що ми раніше домовилися з президентом".

"У нас був меморандум про взаєморозуміння, ми перейшли одразу до угоди. Здається, це угода на 80 сторінок, і саме вона буде підписана", – додав Бессент.

Напередодні віцепремʼєр-міністерка України Юлія Свириденко також анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.

Свириденко також заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди про мінерали.