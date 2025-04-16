В уряді кажуть, що угоду про надра зі США підпишуть у два етапи

Віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Facebook.

Свириденко заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди.

За її словами, є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

Варто зазначити, що стадія меморандуму передбачалася попереднім, так і не підписаним варіантом угоди. Американська сторона хотіла відмовитися від неї у запропонованому наприкінці березня варіанті.

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – повідомила Свириденко.

58-сторінковий проєкт, надісланий урядом США до уряду України наприкінці березня, був написаний без врахування потреби ратифікації договору у Верховній Раді.

ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.