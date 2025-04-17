Зеленський: меморандум зі США щодо мінералів може бути підписаний онлайн сьогодні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що меморандум про наміри зі США щодо мінералів "може бути підписаний онлайн сьогодні".

Про це Зеленський заявив у четвер на брифінгу для ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зауважив, що кілька днів тому американська сторона запропонувала повернутися до меморандум про наміри, поки юристи працюють над самою угодою про надра.

"У нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а меморандум про наміри, може бути підписаний онлайн сьогодні", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз віцепрем’єрка Юлія Свириденко працює з американською стороною над текстом меморандуму.

"Меморандум – важливий перший крок, чому б не погодитись обом країнам", – додав глава держави.

Напередодні Свириденко анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.

Свириденко заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди про мінерали.