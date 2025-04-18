Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала змусити Росію до миру у відповідь на атаки РФ по цивільних цілях в Україні у Страсну п’ятницю.

Про це міністерка написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Браже відреагувала на публікацію Володимира Зеленського, який розповів про удари РФ по Харкову, Сумах і кількох українських областях.

"Традиційні цінності" Росії, продемонстровані у Страсну п'ятницю: воєнні злочини, агресія, збройні напади на цивільне населення, в тому числі на пекарню, яка готувала їжу до Великодня в Україні", – заявила латвійська міністерка.

Немає жодних ознак, за її словами, що Росія підтримує мирні зусилля США, тому вона закликала змусити РФ до цього.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо напередодні заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета.

У Кремлі у відповідь заявили про певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзначили "безліч складних питань".